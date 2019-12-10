Мать троих детей из Ивацевичей подозревают в убийстве младенца - его тело нашли на свалке 14 лет назад

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Тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет, нашли на свалке возле деревни Михновичи Ивацевичского района 3 ноября 2005 года.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 139 (убийство при отягчающих обстоятельствах), сообщают в Следственном комитете.

Экспертиза установила, что ребенок родился живым. Был выделен генотип ребенка и женщины, которая могла быть его биологической матерью.

На тот момент найти ее не удалось. Но дело не было закрыто, работа не прекращалась - за 11 месяцев этого года в Комитет судебных экспертиз было направлено около 300 образцов генотипов женщин для проверки их данных.

В ноябре для исследования экспертам центрального аппарата ГКСЭ предоставили образцы 37-летней женщины из Ивацевичского района. И генетическая экспертиза подтвердила, что новорожденный ребенок, убитый в 2005 году, - ее биологический сын.

Подозреваемая задержана. Раньше она к уголовной ответственности не привлекалась, воспитывает троих детей. Расследование уголовного дела продолжается.