Муж три дня подряд избивал жену, сломал ей нос. Вмешалась прокуратура

даже если жертва не обращается в милицию, дело все равно может быть возбуждено Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Изменить размер текста: A A

Нетрезвый мужчина в Несвиже в октябре этого года три дня подряд избивал жену. Это происходило после ссор, сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.

У 30-летней женщины сломаны кости спинки носа, кровоизлияние в слизистую оболочку правого глаза и многочисленные кровоподтеки на теле. Она находится в декретном отпуске и занимается воспитанием трех несовершеннолетних детей. Привлекать мужа к ответственности потерпевшая отказалась.

Но дело за истязание все-таки возбудили. Это сделал прокурор - он вправе возбудить уголовное дело о преступлениях такого рода, даже если нет заявления в милицию от пострадавшего, который находится в зависимости от обвиняемого или по другим причинам не может самостоятельно защищать свои интересы и права.

Организацией предварительного расследования занимается заместитель прокурора Несвижского района.