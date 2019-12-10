В Могилеве парень ударил товарища ножницами в шею

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Ночью 8 декабря между приятелями, которые вместе выпивали, возник конфликт, в результате 22-летний молодой человек ударил ножницами в шею своего 27-летнего знакомого. В СК рассказали, что потерпевшему оказали помощь еще до приезда медиков. Сейчас мужчина находится в реанимации, он в тяжелом состоянии.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли ножницы, допросили свидетелей и подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

Возможное наказание - ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.