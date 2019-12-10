Мужчину, который убил беременную жену, приговорили к 22 годам колонии

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Приговор озвучили в суде Брестской области 10 декабря.

В обвинении сказано, что вечером 7 августа мужчина зашел в магазин и украл со склада продукты на 334 рубля. А потом пришел домой к жене. У супругов началась ссора, которая переросла в избиение: мужчина бил жену руками и ногами, ножом по разным частям тела. Он знал, что жена беременна.

Врачи спасти женщину не смогли.

За убийство и кражу суд приговорил обвиняемого к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.