2019-12-10T18:11:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Двух пострадавших во время взрыва в Дрогичине транспортировали в Минск

Они в стабильно тяжелом состоянии
Полина СВЕТЛОВА
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Потолок натягивали монтажники частного предприятия. Фото: МЧСПотолок натягивали монтажники частного предприятия. Фото: МЧС
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В понедельник, 9 декабря вечером при монтаже натяжного потолка там взорвалась газовоздушная смесь. Двух мужчин транспортировали для лечения в Минск, пишет belta.by. В Дрогичине их вывели из состояния шока, в Минске их будут лечить в центре по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм. Пострадавшие в стабильно тяжелом состоянии.

Женщина и подросток, которые тоже пострадали при взрыве, находятся в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.

Напомним, после взрыва в пятиэтажном доме были эвакуированы 35 человек. Взрыв был такой силы, что кирпичную стенку балкона в квартире, где велись работы, выбило наружу. Также вылетели все окна, их выбросило на улицу вместе со стеклопакетами.

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