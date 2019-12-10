2019-12-10T18:25:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно такси задним ходом сбило 85-летнего пенсионера

Пожилой мужчина доставлен в больницу
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Таксист ехал на задней передаче и сбил пешехода. Фото: ГАИ Гродно.Таксист ехал на задней передаче и сбил пешехода. Фото: ГАИ Гродно.
Изменить размер текста:

ДТП произошло в областном центре во вторник, 10 декабря. Об этом пресс-служба Госавтоинспекции Гродно проинформировала в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Авария с участием пешехода случилась днем, около 13.00 часов. Пожилой горожанин попал под колеса такси на территории парковки, расположенной в Гродно на улице Пушкина.

– За рулем легкового «Фольксвагена», принадлежащего местной службе такси, находился 30-летний водитель. Таксист ехал задним ходом на стоянке и не заметил пенсионера, который шел справа налево от авто, – пояснили в пресс-службе.

Пожилой мужчина был сильно травмирован, ему потребовалась госпитализация. Как предварительно диагностировали медики, у 85-летнего гродненца травма бедра.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку. Опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы, предстоит установить мог ли водитель предотвратить аварию.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: ДТП»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске на проспекте Пушкина друг за дружкой случились 4 ДТП: есть пострадавшие
Туман не рассеется: в Беларуси на 11 декабря объявлен оранжевый уровень опасности
Двух пострадавших во время взрыва в Дрогичине транспортировали в Минск
Мужчину, который убил беременную жену, приговорили к 22 годам колонии
В Могилеве парень ударил товарища ножницами в шею
Муж три дня подряд избивал жену, сломал ей нос. Вмешалась прокуратура
Мать троих детей из Ивацевичей подозревают в убийстве младенца - его тело нашли на свалке 14 лет назад
«Это серьезные статьи нашего бюджета, не должно быть никаких шараханий». Лукашенко потребовал не допустить роста цен на сигареты
В Столбцовском районе фура насмерть сбила пешехода
В Бресте и области подорожал проезд, на очереди Витебск
В Каменце благодаря пожарному извещателю соседи спасли пятерых детей и их пьяных родителей
Девушка украла у минчанина 19 тысяч рублей и поехала на такси за 300 км
В Сморгони мужчина порезал колеса четырех автомобилей, пока ждал девушку
«Договоренности где-то на четверочку». Что решили лидеры «нормандской четверки»
9 декабря в Брагине был побит температурный рекорд
В Барановичах машина милиции сбила мужчину на переходе
Дом в деревне вместо квартиры в Минске. Мошенники 8 лет занимались черным риелторством
«Обернулся - стоит волк»: в Столбцах на остановке маршрутки мужчины отбивались от дикого зверя топором
«Нормандская четверка» села за круглый стол на полтора часа позже запланированного времени
В Минске поймали парочку наркодилеров, которые в день делали по 50 тайников с наркотиками
В Бобруйском районе 25-летнего электромонтера на железной дороге убило разрядом тока
Видеофакт. В Полоцке в ювелирный магазин ворвался грабитель
В Дзержинском районе опрокинулась автоцистерна с дизелем: 6 тонн топлива вытекли на землю
Взрыв при монтировании натяжных потолков: эвакуированы 35 жильцов многоэтажки, есть пострадавшие
«Ты меня уважаешь?!» Столинец избил и связал знакомых, которые отказались пить с ним водку
Отдых в Турции в следующем году подорожает
Жертвы беспечности: два рыбака провалились под лед. Один из них погиб
Долги российских предприятий перед белорусскими составляют более 2 миллиардов долларов