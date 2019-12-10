В Гродно такси задним ходом сбило 85-летнего пенсионера

Таксист ехал на задней передаче и сбил пешехода. Фото: ГАИ Гродно.

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло в областном центре во вторник, 10 декабря. Об этом пресс-служба Госавтоинспекции Гродно проинформировала в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Авария с участием пешехода случилась днем, около 13.00 часов. Пожилой горожанин попал под колеса такси на территории парковки, расположенной в Гродно на улице Пушкина.

– За рулем легкового «Фольксвагена», принадлежащего местной службе такси, находился 30-летний водитель. Таксист ехал задним ходом на стоянке и не заметил пенсионера, который шел справа налево от авто, – пояснили в пресс-службе.

Пожилой мужчина был сильно травмирован, ему потребовалась госпитализация. Как предварительно диагностировали медики, у 85-летнего гродненца травма бедра.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку. Опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы, предстоит установить мог ли водитель предотвратить аварию.