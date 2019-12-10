2019-12-10T19:05:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Туман не рассеется: в Беларуси на 11 декабря объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики предупреждают о тумане и гололеде на дорогах
Надежда БУТОВИЧ
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Видимость в тумане составляет 100-500 метров.Видимость в тумане составляет 100-500 метров.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Пока ожидать сильного мороза и пушистого снега белорусам не приходится. Декабрь 2019 года запомниться дождями, порывистым ветром и «плюсом» на термометрах.

Во вторник, 10 декабря, преимущественно по всей территории Беларуси был густой туман. В Белгиромете сообщили, что из-за туманной погоды решено объявить опасность оранжевого уровня. Такая же погода сохранится и на среду, 11 декабря.

К вечеру вторника туман не рассеялся, и после 17.00 часов к 21.00 пелена затянет практически всю территорию страны. Туманная погода сохранится в течение следующих суток.

– В тумане видимость будет составлять от 100 до 500 метров. Это касается и погодных условий в Минске, – предупредили синоптики.

Погода будет очень некомфортной для водителей: плохая видимость, скрадываемые туманом расстояния, местами на дорогах – гололед. В МЧС и ГАИ просят автолюбителей быть внимательными и осторожными: избегать лишних маневров, не перестраиваться и не обгонять. Для безопасности снизить привычные скорость и увеличить расстояния перед попутными авто. А при торможении не делать это резко, а предупредить едущего позади водителя несколькими нажатиями на педаль тормоза.

Что касается температурного фона, то средняя температура будет от 0 до +4 градусов. По всем областям – без существенных осадков, и только в Гродно возможны небольшой снег и мокрый снег. Ветер переменный, 3-8 и 2-6 метра в секунду.

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