2019-12-10T19:32:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске на проспекте Пушкина друг за дружкой случились 4 ДТП: есть пострадавшие

Аварии произошли словно по цепочке
Надежда БУТОВИЧ
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В аварию попали поочередно восемь авто.В аварию попали поочередно восемь авто.Фото: Сергей ГАПОН
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Серьезные дорожно-транспортные происшествия на одном и том же дорожном участке столицы зафиксировали правоохранители во вторник, 10 декабря. Об этом пресс-служба УГАИ ГУВД горисполкома Минска проинформировала в официальном канале в соцсети Telegram.

– Во второй половине дня вторника на столичном проспекте Пушкина в дорожно-транспортные происшествия попали сразу восемь автомобилей. То есть поочередно на данном участке случились сразу четыре аварии, – сообщила Яна Романенко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского района столицы.

В произошедших ДТП повреждения получили восемь автомобилей. Однако среди людей так же есть пострадавший: одному из пассажиров потребовалась госпитализация. ГАИ проводит проверку, выясняются подробности.

Ситуацию на дорогах усугубляют туман и гололед, напряженная погодная обстановка сохранится и в среду, 11 декабря.

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