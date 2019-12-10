Посмотрите, на подарок простого гомельчанина: 15-метровая живая ёлка для микрорайона, где никогда не ставили свою ель на праздники

За лесную красавицу «боролась» вся область, многие райцентры хотели себе ее на площадь

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Все началось с фото. Житель Гомеля и дачник из деревни Красная Слобода Владимир Логвиненко сделал фото своей дачной елки и отправил его в облисполком. Мол, есть елка на даче, хочу спилить, но не на дрова, отдаю в подарок. И тут началось!

– Звонки поступали, наверное, со всех районов Гомельщины, – рассказал пенсионер ресурсу «Белка». – Получить мою елку хотели и Калинковичи, и Брагин, и даже агрогородок Холмеч. Но администрация Советского района Гомеля оказалась самой настойчивой.

Как 15-метровая красавица появилась у гомельчанина? Около десяти лет назад мужчина купил в Речицком районе дачу, где на участке и росло вечнозеленое дерево. Каждый Новый год семья наряжала елку прямо во дворе: шары, гирлянды, мишура. Любоваться было кому: у дачника девять внуков!

15-метровую лесную красавицу с помощью автокрана и автовышки смогли погрузить на тягач и отвезти в Гомель. Фото: belkagomel.by.

– За годы елочка выросла и протянула корни по всему участку: парник, огород. Питалась хорошо: чем землю на участке удобряли, то и «ела», поэтому и выросла такая красивая и здоровая, – пояснил гомельчанин.

Пустить на дрова такую красоту мужчина не смог, поэтому с радостью подарил ее одному из микрорайонов города. К слову, для жителей Шведской Горки – эта елочка самая первая, до этого здесь свою елку не устанавливали.

Живую 15-метровую елку из Речицкого района грузили и везли с помощью автокрана, автовышки и тягача с полуприцепом. Спустя пару часов ее уже установили. А в соцсетях горожане бросили клич: собирают игрушки на елку, коммунальщики пообещали: «Будут игрушки нарядим»!