В Орше мужчина ограбил бывшую девушку, не мстил, просто хотел нажиться

Чтобы не попасться, вор не понес украденное в ломбард, а продал знакомому, но тот его выдал. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Изменить размер текста: A A

К правоохранителям Оршанского РУВД на днях пришла 26-летняя горожанка. Женщина сообщила, что из комнаты общежития у нее пропали ювелирные украшения и, кажется, она знает, кто мог совершить кражу. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

– У потерпевшей были украдены два золотых кольца, серебряные сережки и цепочка. Общая сумма ущерба составила примерно 900 белорусских рублей, – уточнили в УВД.

Первым подозреваемым стал 32-летний оршанец, бывший сожитель женщины. Потерпевшая сказала, что несмотря на то, что с экс-возлюбленным они уже вместе не проживали, у него оставался доступ в комнату общежития.

– Были оперативно проинспектированы ломбарды города, но драгоценностей там не нашлось. Затем опросили знакомых подозреваемого, и один из них признался, что недавно покупал у фигуранта «ювелирку». После этого злоумышленник сознался в краже. Против него возбудили уголовное дело, – прокомментировали в пресс-службе.