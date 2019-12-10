2019-12-10T20:26:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Орше мужчина ограбил бывшую девушку, не мстил, просто хотел нажиться

Злоумышленника вывели на чистую воду
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Чтобы не попасться, вор не понес украденное в ломбард, а продал знакомому, но тот его выдал. Фото: УВД Витебского облисполкома.Чтобы не попасться, вор не понес украденное в ломбард, а продал знакомому, но тот его выдал. Фото: УВД Витебского облисполкома.
Изменить размер текста:

К правоохранителям Оршанского РУВД на днях пришла 26-летняя горожанка. Женщина сообщила, что из комнаты общежития у нее пропали ювелирные украшения и, кажется, она знает, кто мог совершить кражу. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

– У потерпевшей были украдены два золотых кольца, серебряные сережки и цепочка. Общая сумма ущерба составила примерно 900 белорусских рублей, – уточнили в УВД.

Первым подозреваемым стал 32-летний оршанец, бывший сожитель женщины. Потерпевшая сказала, что несмотря на то, что с экс-возлюбленным они уже вместе не проживали, у него оставался доступ в комнату общежития.

– Были оперативно проинспектированы ломбарды города, но драгоценностей там не нашлось. Затем опросили знакомых подозреваемого, и один из них признался, что недавно покупал у фигуранта «ювелирку». После этого злоумышленник сознался в краже. Против него возбудили уголовное дело, – прокомментировали в пресс-службе.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: криминальные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фото: первыми в Беларуси елку зажгли в Гомеле
В России будут судить киллера-белоруса, застрелившего из пистолета с глушителем бизнесмена
В аэропорту Минска задержали турка с фальшивым паспортом: летел в Германию за лучшей жизнью
Под Любанью 7-летнего мальчика сбила легковушка: ребенок в реанимации
Посмотрите, на подарок простого гомельчанина: 15-метровая живая ёлка для микрорайона, где никогда не ставили свою ель на праздники
В Минске на проспекте Пушкина друг за дружкой случились 4 ДТП: есть пострадавшие
Туман не рассеется: в Беларуси на 11 декабря объявлен оранжевый уровень опасности
В Гродно такси задним ходом сбило 85-летнего пенсионера
Двух пострадавших во время взрыва в Дрогичине транспортировали в Минск
Мужчину, который убил беременную жену, приговорили к 22 годам колонии
В Могилеве парень ударил товарища ножницами в шею
Муж три дня подряд избивал жену, сломал ей нос. Вмешалась прокуратура
Мать троих детей из Ивацевичей подозревают в убийстве младенца - его тело нашли на свалке 14 лет назад
«Это серьезные статьи нашего бюджета, не должно быть никаких шараханий». Лукашенко потребовал не допустить роста цен на сигареты