2019-12-10T20:55:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Любанью 7-летнего мальчика сбила легковушка: ребенок в реанимации

ДТП произошло вне пешеходного перехода
Надежда БУТОВИЧ
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Бежал через дорогу и попал под колеса иномарки. Фото: СК.Бежал через дорогу и попал под колеса иномарки. Фото: СК.
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Минщине во вторник, 10 декабря. Под колесами легковушки оказался малолетний ребенок, проинформировала пресс-службе Следственного Комитета в Telegram-аккаунте.

Днем в деревне Шипиловичи, что в Любанском районе, произошло ДТП с участием ребенка. По предварительной информации 7-летний мальчик перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В этот же момент по трассе проезжал легковой «Хёндэ». Водитель не успел затормозить и сбил малолетнего пешехода.

– Мальчик в произошедшей аварии был сильно травмирован. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу, – пояснили в СК.

Уже проведены первоначальные следственные действия, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Правоохранители напоминают об ответственности взрослых: детей необходимо контролировать и обучать правилам безопасного поведения на дороге. Всегда будет нелишним напомнить о необходимости быть аккуратными и внимательными рядом с проезжей частью.

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