В аэропорту Минска задержали турка с фальшивым паспортом: летел в Германию за лучшей жизнью

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Инцидент произошел в минском аэропорту в воскресенье, 8 декабря, проинформировали в пресс-службе Госпогранкомитета.

С рейса «Стамбул – Минск» белорусские пограничники сняли 40-летнего мужчину, гражданина Турции. Фигурант предъявил на проверку паспорт с отметкой о допуске ко временному пребыванию на территории Германии. Однако документ оказался поддельным.

– Экспертиза показала, что в паспорте была изменена страница данных о владельце. При обыске у фигуранта нашли его настоящий паспорт, спрятанный от пограничников, – уточнили в пресс-службе.

Задержанный турок рассказал, что собирался попасть в Германию, где живут его родственники. В ЕС мужчина ехал за лучшей жизнью. Сейчас фигурант находится в ИВС Минска. Против него возбужден административный процесс.

Еще пограничники сообщают об инцидентах с паспортами, которые произошли на днях с белорусами. Так в одой лишь «Новой Гуте» в период с 6 по 8 декабря были изъяты семь недействительных документов.

Н границе путешественники предъявили ветхие, постиранные и "куцые" паспорта.Фото: Надежда БУТОВИЧ

– Первым был задержан для разбирательств 76-летний пенсионер из Лоева, он предъявил на границе ветхий документ. Затем пересечь границу захотела 20-летняя жительница Буда-Кошелево, также предъявившая испорченный паспорт. Потом «попалась» 20-летняя минчанка, – рассказали в ГПК.

А за одно только воскресенье, 8 декабря, были изъяты еще 4 паспорта: испорченный водой и три с недостающими страницами.

В Госпогранкомитете настоятельно рекомендуют гражданам перед поездкой убедиться в «пригодности» главного документа.