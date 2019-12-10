2019-12-10T22:08:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В России будут судить киллера-белоруса, застрелившего из пистолета с глушителем бизнесмена

На скамье подсудимых также и заказчик убийства
Надежда БУТОВИЧ
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Заказчик все время контролировал действия киллера по телефону. Фото: pixabay.com.Заказчик все время контролировал действия киллера по телефону. Фото: pixabay.com.
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В Архангельской области завершено расследование уголовного дела о заказном убийстве российского бизнесмена. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщается, что криминальная история началась в январе 2019 года. Гражданин Азербайджана 38-летний Интигам Гусейинзаде предложил 48-летнему белорусу Руслану Тарасову заказное убийство. За исполнение «заказа» киллер должен был получить 15 тысяч долларов. Жертва – азербайджанец-бизнесмен, проживающий в Каргопольском районе.

– Когда киллер согласился заказчик Гусейинзаде купил ему авто за 45 тысяч рублей РФ, выдал 15 тысяч на текущие расходы, а также пистолет с глушителем и боеприпасы к нему, – пояснили в пресс-службе.

В ходе следствия выяснилось, что заказчик убийства контролировал каждое действие исполнителя, постоянно с ним созванивался, вплоть до дня убийства. Киллер исполнил «приговор» 31 января 2019 года, предприниматель был убит тремя выстрелами.

– Зам областного прокурора утвердил обвинительное заключение по делу против обоих фигурантов. Заказчика Гусейинзаде обвиняют в организации и руководстве убийства, незаконной покупке, хранение и ношении оружия. Киллер-белорус ответит перед судом за убийство, незаконное приобретение, ношение и хранение оружия, – уточнили в прокуратуре.

Тарасов полностью признал свою вину, Гусейинзаде согласился с обвинением частично. Дело подлежит направлению в облсуд Архангельска.

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