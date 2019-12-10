2019-12-10T22:32:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Фото: первыми в Беларуси елку зажгли в Гомеле

На праздник пришли сотни гомельчан, а Дед Мороз приехал на фуре
Павел МИЦКЕВИЧ
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Первыми в Беларуси елку зажгли в ГомелеПервыми в Беларуси елку зажгли в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Уже 10 декабря в Гомеле зажгли главную елку и всю новогоднюю иллюминацию - первыми в стране. На площади Ленина провели акцию «Зажигаем елку вместе!» - на празднике собрались сотни гомельчан, большинство, конечно, пришли с детьми.

Зажигать елку пришли сотни гомельчан Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Зажигать елку пришли сотни гомельчанФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В программе были традиционные конкурсы, танцы, песни, загадки, игры, а вот Дед Мороз появился нестандартно. Под призывы к главному гостю праздника со стороны проезжей части начала сигналить огромная фура местной кондитерской фабрики - странно, ведь большегрузам движение по центру города запрещено. Каково же было удивление публики, когда грузовик свернул с дороги прямо на площадь и из фуры вышел Дед Мороз!

Гомельчан развлекали конкурсами и танцами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гомельчан развлекали конкурсами и танцамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На главной елке Гомеля зажглись сразу 120 тысяч ультра-ярких пикселей. Собравшиеся на площади фотографировались с новыми иллюминационными композициями, архитектурными формами и, конечно, с главным символом 2020 года - крысой, возле которой поставили огромный кусок сыра. Крысу разместили в новом «Музыкальном саду».

Площадь украсили иллюминационными композициями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Площадь украсили иллюминационными композициямиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дед Мороз подъехал к елке на фуре Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дед Мороз подъехал к елке на фуреФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дед Мороз и Ленин - герои советского прошлого Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дед Мороз и Ленин - герои советского прошлогоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Елка успешно зажглась Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Елка успешно зажгласьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Из желающих сфотографироваться с крысой выстроилась очередь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Из желающих сфотографироваться с крысой выстроилась очередьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Первыми в Беларуси елку зажгли в Гомеле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Первыми в Беларуси елку зажгли в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дачник подарил елку новому микрорайону

15-метровую праздничную ель впервые установили в новом микрорайоне Гомеля «Шведская горка». Ее доставили в город с дачного участка в Речицком районе. Этот участок в деревне Красная Слобода Владимир Логвиненко купил несколько лет назад, и красавицу-ель всегда наряжал к праздникам ради внуков. Но с годами дерево так разрослось, что стало мешать и вредить огороду. Просто спилить и сжечь ель хозяин не захотел, поэтому сфотографировал ее и прислал снимки в облисполком, сообщив о готовности подарить дерево желающим. На предложение откликнулась администрация Советского района.

Теперь ель предстоит нарядить. Эту приятную миссию поручили местным предприятиям, рассказали «КП» в администрации района. Но жители многоэтажек тоже готовы подключиться к украшению своей главной елки и уже собирают игрушки >

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