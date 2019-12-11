«Для предотвращения деструктивных информационных воздействий»: Лукашенко подписал указ о защите информации

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10 декабря Александр Лукашенко подписал указ «О совершенствовании государственного регулирования в области защиты информации», сообщает пресс-служба президента.

Заявляется, что этот указ разработали «в целях актуализации правовых основ технической и криптографической защиты информации, создания эффективной нормативной правовой базы для отнесения объектов информатизации к критически важным, обеспечения киберустойчивости критически важных объектов информатизации (КВОИ), информационных систем, предотвращения деструктивных информационных воздействий и иных информационных угроз».

В указе прописаны основные требования по обеспечению технической и криптографической защиты информации, уточняются полномочия государственных органов. А еще в указе скорректированы отраслевые критерии отнесения объектов информатизации к критически важным. Это значит, что в госреестр критически важных объектов информатизации включат ряд объектов топливно-энергетического комплекса, промышленного и финансового секторов, сферы транспорта и коммуникаций, ЖКХ, здравоохранения и образования.

Напомним, в последнее время по Беларуси прокатилась волна мошенничества – злоумышленники «угоняют» данные кредитных карточек, а потом снимают с них деньги. Под видом сотрудников банка мощенники звонят людям и сообщают, что с их карточки, например, пытаются снять деньги. Мол, чтобы этого не произошло, нужно заблокировать транзакцию. Многие доверчивые белорусы сообщают мошенникам пароли от интернет-банкинга, после чего деньги незамедлительно уходят мошенникам. Подкупает то, что часто мошенники знают имя и фамилию клиента банка, а также номер его карточки. Откуда у них такая информация? Специалисты уверены, что самое слабое звено здесь - человек. Например, он может быть работником банка, кафе или магазина, где была засвечена карта. По крайней мере, о фактах массовых утечек данных из белорусских банков ничего неизвестно.

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