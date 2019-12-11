2019-12-11T09:43:05+03:00
Общество
КП Беларусь

На Браславах сгорело сенохранилище

К счастью, никто не пострадал
Григорий ГРИБОВ
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На Браславах сгорело сенохранилище. Фото: МЧС РБ.На Браславах сгорело сенохранилище. Фото: МЧС РБ.
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Пожар случился вечером 10 декабря. В «101» позвонил очевидец: в деревне Войнюны Браславского района горит здание сенохранилища. На место срочно выехали пожарные. После прибытия на место они увидели, что открытым пламенем горит кровля сенохранилища и рулоны с сеном, которые были внутри. Оказалось, что Сенохранилище принадлежит местному сельскохозяйственному предприятию «Агровидзы». На момент возникновения пожара в здании находилось 40 тонн сена в рулонах. В результате пожара никто не пострадал. Работниками МЧС совместно с сотрудниками предприятия спасено 16 тонн сена, огнем уничтожена кровля сенохранилища и 24 тонны сена.

- По данному факту проводится проверка, причина пожара и лица виновные в его возникновении устанавливаются, - сообщили в МЧС.

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