Под Кличевом в пожаре погибла 60-летняя пенсионерка

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Звонок в службу «101» поступил 10 декабря в 18.37. Сообщили, что горит частный доме в деревне Усакино. На место сразу выехали пожарные.

- В результате уничтожены веранда, кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме. Хозяйка дома 1959 года рождения погибла. Причина инцидента устанавливается, - сообщает Могилевское областное управление МЧС.

В этот же день в 19.56 пожар произошел в частном жилом доме в деревне Деревцы Осиповичского района. Сильные ожоги и отравление продуктами горения получил 45-летний хозяин дома. Сейчас он находится в больнице.