На БелАЭС началась горячая обкатка

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На БелАЭС приступили к горячей обкатке реакторной установки I энергоблока. В ходе горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности, опробуют системы защиты первого и второго контура от превышения давления и проведут испытания работы главных циркуляционных насосов на холодных и горячих параметрах реакторной установки. Кроме того, в программу испытаний входит проверка системы электропитания собственных нужд при режимах прерывания, полного обесточивания энергоблока с моделированием ситуации максимальной проектной аварии.

- Горячая обкатка - это технологический процесс, имитирующий работу энергоблока с той лишь разницей, что вместо настоящих в реактор загружены имитаторы тепловыделяющих сборок, - объясняет директора проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. - Мы вышли на финишную прямую программы подготовки энергоблока к физпуску. Следующий этап после завершения горячей обкатки, в соответствии с планом подготовки энергоблока к физическому пуску, - ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока.

Напомним, Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физический пуск первого энергоблока запланирован на первый квартал 2020 года, второго - до конца 2020 года.

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