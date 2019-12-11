2019-12-11T15:04:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Запросы года: белорусы искали в интернете Заворотнюк, «Игру престолов», вентиляторы и «Евровидение»

Google составил рейтинг поисковых запросов белорусов за 2019 год
Григорий ГРИБОВ
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Больше всего белорусы искали в интернете Тиму Белорусских.Больше всего белорусы искали в интернете Тиму Белорусских.
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В первой десятке популярных запросов - знаменитости, сериалы и мероприятия. Самый большой интерес у белорусских пользователей вызвала ушедшая из жизни в 2019 году певица Юлия Началова. На втором месте - актриса Анастасия Заворотнюк. В числе популярных запросов традиционно представлены сериалы - восьмой сезон «Игры престолов», «ИП Пирогова» и мини-сериал «Чернобыль» от телеканала HBO.

Полностью список самых популярных запросов Google 2019 года в Беларуси выглядит так:

Топ-10 самых популярных запросов белорусов в 2019 году:

1. Юлия Началова

2. Заворотнюк

3. Игра престолов 8 сезон

4. Евровидение 2019

5. Зеленский

6. Децл

7. Перепись бел

8. ИП Пирогова

9. Чернобыль

10. Европейские игры

Персона года:

1. Юлия Началова

2. Анастасия Заворотнюк

3. Владимир Зеленский

4. Децл

5. Алла Вербер

6. Тима Белорусских

7. Бари Алибасов

8. Арина Соболенко

9. Билли Айлиш

10. Ирина Цывина

Фильм года:

1. Мстители. Финал

2. Джокер

3. Однажды в Голливуде

4. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

5. Оно 2

6. Король Лев

7. Капитан Марвел

8. Как приручить дракона 3

9. Зеленая книга

10. Аквамен

Сериал года:

1. Игра престолов

2. ИП Пирогова

3. Чернобыль

4. Мамы чемпионов

5. Ничто не случается дважды

6. Гранд Лион

7. Султан моего сердца

8. Ивановы Ивановы

9. Мылодрама

10. Жуки

ТВ-шоу года:

1. Евровидение 2019

2. План Б

3. Битва экстрасенсов 20 сезон

4. Оскар 2019

5. Форт Боярд

6. Славянский базар 2019

7. Пацанки 4 сезон

8. Беременна в 16

9. Кто против

10. Бородина против Бузовой

Покупка года:

1. Вентилятор

2. Авто в Германии

3. Кондиционер

4. Велосипед

5. Электросамокат

6. Бассейн

7. Билеты на Европейские игры Минск

8. Компьютер

9. Батут

10. Теплица

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