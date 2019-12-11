Запросы года: белорусы искали в интернете Заворотнюк, «Игру престолов», вентиляторы и «Евровидение»
В первой десятке популярных запросов - знаменитости, сериалы и мероприятия. Самый большой интерес у белорусских пользователей вызвала ушедшая из жизни в 2019 году певица Юлия Началова. На втором месте - актриса Анастасия Заворотнюк. В числе популярных запросов традиционно представлены сериалы - восьмой сезон «Игры престолов», «ИП Пирогова» и мини-сериал «Чернобыль» от телеканала HBO.
Полностью список самых популярных запросов Google 2019 года в Беларуси выглядит так:
Топ-10 самых популярных запросов белорусов в 2019 году:
1. Юлия Началова
2. Заворотнюк
3. Игра престолов 8 сезон
4. Евровидение 2019
5. Зеленский
6. Децл
7. Перепись бел
8. ИП Пирогова
9. Чернобыль
10. Европейские игры
Персона года:
1. Юлия Началова
2. Анастасия Заворотнюк
3. Владимир Зеленский
4. Децл
5. Алла Вербер
6. Тима Белорусских
7. Бари Алибасов
8. Арина Соболенко
9. Билли Айлиш
10. Ирина Цывина
Фильм года:
1. Мстители. Финал
2. Джокер
3. Однажды в Голливуде
4. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
5. Оно 2
6. Король Лев
7. Капитан Марвел
8. Как приручить дракона 3
9. Зеленая книга
10. Аквамен
Сериал года:
1. Игра престолов
2. ИП Пирогова
3. Чернобыль
4. Мамы чемпионов
5. Ничто не случается дважды
6. Гранд Лион
7. Султан моего сердца
8. Ивановы Ивановы
9. Мылодрама
10. Жуки
ТВ-шоу года:
1. Евровидение 2019
2. План Б
3. Битва экстрасенсов 20 сезон
4. Оскар 2019
5. Форт Боярд
6. Славянский базар 2019
7. Пацанки 4 сезон
8. Беременна в 16
9. Кто против
10. Бородина против Бузовой
Покупка года:
1. Вентилятор
2. Авто в Германии
3. Кондиционер
4. Велосипед
5. Электросамокат
6. Бассейн
7. Билеты на Европейские игры Минск
8. Компьютер
9. Батут
10. Теплица