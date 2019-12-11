2019-12-11T15:06:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко уволил Русого с должности помощника президента по Могилевской области

Теперь он - член Совета Республики Национального собрания
Григорий ГРИБОВ
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Михаил Русый считается политическим старожилом.Михаил Русый считается политическим старожилом.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Михаил Русый освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь - инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Ранее, напомним, Александр Лукашенко назначил Михаила Русого членом Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

Михаил Русый считается политическим старожилом. Карьеру он начинал еще на заре независимости Беларуси. Михаил Русый окончил Минскую высшую партийную школу и занимал высокие должности в партийных и хозяйственных органах Кормянского и Столбцовского районов. На заре белорусской независимости возглавил Комитет по земельной реформе и землеустройству при Совмине. В 2001 году возглавил Министерство сельского хозяйства и продовольствия, потом стал депутатом. После восьми лет депутатской работы Михаил Русый снова возглавил Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Проработав там с 2010 по 2012 год, пошел на повышение - стал вице-премьером.

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