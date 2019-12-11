Под Лепелем из военной части сбежал солдат

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Информацию о том, что из воинской части 71327, расположенной возле населенного пункта Заслонова - это под Лепелем, убежал солдат, появилась в соцсетях. Этот факт уже подтвердили в Минобороны.

- Сейчас в самовольной отлучке находится военный, - цитирует «Свобода» представителя пресс-службы Минобороны Наталью Гаврусик. - Пока это самовольная отлучка. Мы сейчас выясняем причины отлучки, ведется поиск военнослужащего. В любом случае в зависимости от продолжительности отсутствия военнослужащего в части его ждет ответственность. Если отлучка продлится до двух суток, то ответственность дисциплинарная. Если на более длительный срок, то уголовная.

Известно, что солдат сбежал из части без оружия, он также пока не принимал военную присягу. На службу его призвали в конце ноября. По некоторым данным, в момент побега он находился в наряде и сбежал через окно. Хватились его только через несколько часов.