2019-12-11T15:42:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Новогодние елки по госценам в Минске будут продавать только в двух местах

Из-за изменившихся правил предоставления торговых площадей продукции лесхозов практически не будет в столице
Григорий ГРИБОВ
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Новогодние елки в Минске будут продавать только в двух местах.Новогодние елки в Минске будут продавать только в двух местах.
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Первые елочные базары в этом году начнут работать 20 декабря. Всего по стране их будет 1100 штук. Работа елочных базаров будет организована во всех областных и районных центрах. Но из-за изменившихся правил предоставления торговых площадей продукции лесхозов практически не будет в столице. В Минске елку можно будет купить только в двух местах. В Минском лесхозе (ул. Багратиона, 70) и на елочном базаре, который находится на ул. Притыцкого, 146. Правда, активную торговлю елками обещают развернуть под Минском - например, в Сенице, Колодищах, Гатово.

Цены в этом году будут почти такими же, что и в предыдущий год. Средняя стоимость елки высотой 1 метр - 9 рублей, от метра до двух - 11 рублей, от двух до трех метров - 16 рублей. Это цены у госпредприятий, частники будут продавать елки со своей накруткой.

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