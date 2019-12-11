Time назвал человека года: это Грета Тунберг
Накануне Нового года влиятельный американский журнал Time называет человека года - выбор проводят эксперты издания. В своем Twitter журнал сообщил имя «Человека года - 2019». Им стала 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.
Напомним, в 2018 году Тунберг вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту, требуя от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. Затем эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. В сентябре экоактивистка выступила на Генассамблее ООН. В ходе выступления Тунберг заявила, что мировые лидеры «украли у нее мечты и детство». По ее словам, они делают недостаточно для борьбы с климатическими изменениями.
ЕСТЬ ВОПРОС
Кто, если не она?
Вот кто еще вошел в шорт-лист:
- Президент США Дональд Трамп
- Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани
- Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая инициировала процесс импичмента Дональда Трампа.
- Неизвестный информатор, который написал жалобу на разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Жалоба в итоге привела к тому, что Пелоси инициировала импичмент Трампа.
- Основатель Facebook Марк Цукерберг
- Американская футболистка Меган Рапино
- Лидер Китая Си Цзиньпин
- Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
- Протестующие в Гонконге