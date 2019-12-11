2019-12-11T17:48:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Time назвал человека года: это Грета Тунберг

Скандальная активистка обошла Дональда Трампа и Си Цзиньпина
Григорий ГРИБОВ
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Time назвал человека года: это Грета Тунберг.Time назвал человека года: это Грета Тунберг.
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Накануне Нового года влиятельный американский журнал Time называет человека года - выбор проводят эксперты издания. В своем Twitter журнал сообщил имя «Человека года - 2019». Им стала 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Напомним, в 2018 году Тунберг вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту, требуя от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. Затем эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. В сентябре экоактивистка выступила на Генассамблее ООН. В ходе выступления Тунберг заявила, что мировые лидеры «украли у нее мечты и детство». По ее словам, они делают недостаточно для борьбы с климатическими изменениями.

ЕСТЬ ВОПРОС

Кто, если не она?

Вот кто еще вошел в шорт-лист:

- Президент США Дональд Трамп

- Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани

- Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая инициировала процесс импичмента Дональда Трампа.

- Неизвестный информатор, который написал жалобу на разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Жалоба в итоге привела к тому, что Пелоси инициировала импичмент Трампа.

- Основатель Facebook Марк Цукерберг

- Американская футболистка Меган Рапино

- Лидер Китая Си Цзиньпин

- Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

- Протестующие в Гонконге

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