Лобовое ДТП под Ляховичами: три человека госпитализированы
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Ляховичского района в среду, 11 декабря. Об этом проинформировала пресс-служба ГАИ Брестской области в официальном аккаунте во ВКонтакте.
Автомобили столкнулись на автодороге Р4 направлением Барановичи – Ляховичи. ДТП случилось примерно в 12.00 часов на 17 километре автотрассы.
– По предварительной информации авария произошла по вине 25-летнего жителя Барановичей. Мужчина, находясь за рулем легкового «Пежо» не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Водителю встречной иномарки, легковой «Мазды», 39-летнему жителю Клецкого района не удалось уйти от лобового столкновения, – пояснили в пресс-службе.
Участникам ДТП потребовалась госпитализация. Фото: УВД Брестского облисполкома.
В аварии пострадали оба водителя, а также 35-летняя пассажирка «Мазды», которая ехала в легковушке на заднем сиденье. Участникам ДТП оказывают помощь в больнице в Барановичах.
Правоохранители проводят проверку.
Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»