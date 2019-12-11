Лобовое ДТП под Ляховичами: три человека госпитализированы

Предварительно, один из водителей оказался на встречке

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Ляховичского района в среду, 11 декабря. Об этом проинформировала пресс-служба ГАИ Брестской области в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Автомобили столкнулись на автодороге Р4 направлением Барановичи – Ляховичи. ДТП случилось примерно в 12.00 часов на 17 километре автотрассы.

– По предварительной информации авария произошла по вине 25-летнего жителя Барановичей. Мужчина, находясь за рулем легкового «Пежо» не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Водителю встречной иномарки, легковой «Мазды», 39-летнему жителю Клецкого района не удалось уйти от лобового столкновения, – пояснили в пресс-службе.

Участникам ДТП потребовалась госпитализация. Фото: УВД Брестского облисполкома.

В аварии пострадали оба водителя, а также 35-летняя пассажирка «Мазды», которая ехала в легковушке на заднем сиденье. Участникам ДТП оказывают помощь в больнице в Барановичах.

Правоохранители проводят проверку.