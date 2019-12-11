2019-12-11T18:47:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске на улице Притыцкого найден повешенным 29-летний парень

СК расследует трагедию
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Следователи считают, что произошедшее ЧП - самоубийство. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Следователи считают, что произошедшее ЧП - самоубийство. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тело погибшего молодого мужчины было обнаружено в среду, 11 декабря, в белорусской столице. Об этом belta.by проинформировали в пресс-службе УСК по Минску.

Мертвого человека обнаружили рано утром очевидцы на территории лесополосы недалеко от улицы Притыцкого. Сигнал правоохранителям поступил от граждан около 08.30 часов. Мужчина находился в петле. Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы, погибшим оказался 29-летний горожанин. Более подробная информация о погибшем человеке не сообщается.

– На данный момент, проведены следственные действия, изъяты вещдоки, назначены судебно-медицинский экспертизы. По предварительной информации, смерть погибшего мужчины не имеет криминальных следов, рассматриваемая версия – суицид, – прокомментировала Екатерина Гарлинская, официальная представительница УСК столицы.

Идет расследование.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Столбцах мужчина дотла спалил машину ухажера бывшей супруги
Лобовое ДТП под Ляховичами: три человека госпитализированы
Time назвал человека года: это Грета Тунберг
Сбежавшего солдата нашли в Лепеле
Новогодние елки по госценам в Минске будут продавать только в двух местах
Под Лепелем из военной части сбежал солдат
Лукашенко уволил Русого с должности помощника президента по Могилевской области
Запросы года: белорусы искали в интернете Заворотнюк, «Игру престолов», вентиляторы и «Евровидение»
На БелАЭС началась горячая обкатка
Под Кличевом в пожаре погибла 60-летняя пенсионерка
На Браславах сгорело сенохранилище
«Для предотвращения деструктивных информационных воздействий»: Лукашенко подписал указ о защите информации
Фото: Первая елка в Беларуси зажглась в Гомеле
В России будут судить киллера-белоруса, застрелившего бизнесмена из пистолета с глушителем
В аэропорту Минска задержали турка с фальшивым паспортом: летел в Германию за лучшей жизнью
Под Любанью 7-летнего мальчика сбила легковушка: ребенок в реанимации
В Орше мужчина ограбил бывшую девушку, не мстил, просто хотел нажиться
Посмотрите на подарок простого гомельчанина: 15-метровая живая елка для микрорайона, где никогда не ставили ель на праздники
В Минске на проспекте Пушкина одно за другим случилось 4 ДТП: есть пострадавшие
Туман не рассеется: в Беларуси на 11 декабря объявлен оранжевый уровень опасности
В Гродно такси задним ходом сбило 85-летнего пенсионера
Двух пострадавших во время взрыва в Дрогичине транспортировали в Минск
Мужчину, который убил беременную жену, приговорили к 22 годам колонии
В Могилеве парень ударил товарища ножницами в шею
Муж три дня подряд избивал жену, сломал ей нос. Вмешалась прокуратура
Мать троих детей из Ивацевичей подозревают в убийстве младенца - его тело нашли на свалке 14 лет назад
«Это серьезные статьи нашего бюджета, не должно быть никаких шараханий». Лукашенко потребовал не допустить роста цен на сигареты