В Минске на улице Притыцкого найден повешенным 29-летний парень

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Тело погибшего молодого мужчины было обнаружено в среду, 11 декабря, в белорусской столице. Об этом belta.by проинформировали в пресс-службе УСК по Минску.

Мертвого человека обнаружили рано утром очевидцы на территории лесополосы недалеко от улицы Притыцкого. Сигнал правоохранителям поступил от граждан около 08.30 часов. Мужчина находился в петле. Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы, погибшим оказался 29-летний горожанин. Более подробная информация о погибшем человеке не сообщается.

– На данный момент, проведены следственные действия, изъяты вещдоки, назначены судебно-медицинский экспертизы. По предварительной информации, смерть погибшего мужчины не имеет криминальных следов, рассматриваемая версия – суицид, – прокомментировала Екатерина Гарлинская, официальная представительница УСК столицы.

Идет расследование.