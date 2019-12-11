В Столбцах мужчина дотла спалил машину ухажера бывшей супруги

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ЧП произошло на территории Столбцовского района, проинформировала 11 декабря пресс-служба УВД Миноблисполкома.

В милицию позвонил 36-летний житель Старого Сверженя, одной из деревень Столбцовщины. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный поджег его личный автомобиль во дворе дома, после пожара от иномарки почти ничего не осталось.

– Правоохранители оперативно расследовали поджог «Ниссана Примера». По подозрению в совершении преступления был задержан 43-летний житель Столбцов. Ночью фигурант проник на сельское подворье, облил растворителем легковушку и бросил спичку. Мотивом стала ревность: хозяин машины оказался новым возлюбленным экс-супруги подозреваемого, – пояснили в пресс-службе.

Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. От обгоревшего авто осталась один остов, ущерб – около 800 белорусских рублей.

Злоумышленник задержан, идет проверка.