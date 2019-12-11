2019-12-11T19:24:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столбцах мужчина дотла спалил машину ухажера бывшей супруги

От легкового Nissan остался только остов
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Ревнивец сжег машину ухажера своей экс-жены. Фото: sudexpert.gov.by.Ревнивец сжег машину ухажера своей экс-жены. Фото: sudexpert.gov.by.
Изменить размер текста:

ЧП произошло на территории Столбцовского района, проинформировала 11 декабря пресс-служба УВД Миноблисполкома.

В милицию позвонил 36-летний житель Старого Сверженя, одной из деревень Столбцовщины. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный поджег его личный автомобиль во дворе дома, после пожара от иномарки почти ничего не осталось.

– Правоохранители оперативно расследовали поджог «Ниссана Примера». По подозрению в совершении преступления был задержан 43-летний житель Столбцов. Ночью фигурант проник на сельское подворье, облил растворителем легковушку и бросил спичку. Мотивом стала ревность: хозяин машины оказался новым возлюбленным экс-супруги подозреваемого, – пояснили в пресс-службе.

Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. От обгоревшего авто осталась один остов, ущерб – около 800 белорусских рублей.

Злоумышленник задержан, идет проверка.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Юрьевский хоровод» белорусского Полесья включили в список наследия ЮНЕСКО
Не довезли: в Полоцке на дорогу упала городская ёлка
Дмитрий Гордон – о переговорах в Париже: «Организация отвратительная. Елисейский дворец: грязь, стройка… А в Минске Александр Лукашенко принимал в потрясающем дворце»
В Минске «безбилетница» распылила в лицо контролеру газовый баллончик. А ведь проезд в столице еще не дорожал!
Вы когда-нибудь видели гранату Первой мировой? А сельчанин из Барановичей выкопал ее дома
В Минске на улице Притыцкого найден повешенным 29-летний парень
Лобовое ДТП под Ляховичами: три человека госпитализированы
Time назвал человека года: это Грета Тунберг
Сбежавшего солдата нашли в Лепеле
Новогодние елки по госценам в Минске будут продавать только в двух местах
Под Лепелем из военной части сбежал солдат
Лукашенко уволил Русого с должности помощника президента по Могилевской области