Вы когда-нибудь видели гранату Первой мировой? А сельчанин из Барановичей выкопал ее дома

Саперы изъяли опасную находку и уничтожили ее на полигоне

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ЧП произошло в Барановичском районе, в деревне Скробово, проинформировала 11 декабря в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Утром сельский житель работал на личном приусадебном участке: мужчина копал траншею рядом с домом, чтобы позже залить опалубку. И вдруг наткнулся на опасную находку – предмет похожий на снаряд. Мужчина незамедлительно позвонил правоохранителям и был шокирован, когда выяснилось, что он такое откопал?

Граната пролежала у дома более ста лет. Фото: УВД Брестского облисполкома.

– Прибывшие по вызову специалисты саперно-пиротехнической группы безошибочно установили, что «находка» – граната. А выглядит она так необычно, потому что является боеприпасом аж Первой мировой войны, – пояснили в пресс-службе.

Найденный предмет - шаровая граната, "прабабушка" нестареющей лимонки, пролежала в земле не менее ста лет. Металлический шарообразный и взрывоопасный предмет саперы изъяли и транспортировали до полигона. Где затем уничтожили, соблюдая предписания безопасности.