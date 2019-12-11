В Минске «безбилетница» распылила в лицо контролеру газовый баллончик. А ведь проезд в столице еще не дорожал!

А в Столбцах пассажир такси не заплатил и бросился на милиционеров с ножом

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«Комсомолка» ранее сообщала о поэтапном удорожании стоимости проезда в общественном транспорте в Беларуси. Начали с Брестского региона, до начала нового года поднимут цены и на Витебщине. А затем, вероятнее всего, и в остальных регионах.

Хотя, например, в столице стоимость «разовых» поездок не менялась уже два года, с декабря 2017 года. Правда, в Минске ведется активная борьба с зайцами. Но вот некоторые безбилетники без боя не сдаются. Например, 59-летняя пассажирка, пойманная 4 декабря с поличным в минском городском автобусе, попыталась избежать ответственности. Об инциденте проинформировали в пресс-службе МВД.

– Женщина отказалась оплатить контролерам штраф на месте и ее пришлось вывести из автобуса и сообщить в милицию. Но на остановке «заяц» повела себя агрессивно: попыталась сбежать, распылила газ в лицо одного из контролеров. Злостную нарушительницу задержали сотрудники Депохраны. Для пострадавшего сотрудника Минтранса вызвали скорую помощь, – пояснили в пресс-службе.

Еще одного не желавшего платить за проезд гражданина задержали в Столбцовском районе 7 декабря. Общественному транспорту «заяц» предпочел особый комфорт и приехал к сожительнице в деревню под Столбцами прямо из Брестской области на такси.

– Водителем такси оказалась женщина, самостоятельно урезонить «безбилетника» она не смогла и позвонила в милицию. К тому моменту незадачливый ухажер укрылся в доме возлюбленной, а «встречать» правоохранителей вышел с ножом в руке, – добавили в МВД.

И вновь – перцовый баллончик. В лицо 36-летнего нарушителя распылили газ, после чего легко обезоружили и скрутили. Ранее мужчина уже был судим за грабежи и сопротивления при задержании.

Оба дела направлены на правовую оценку.