Дмитрий Гордон – о переговорах в Париже: «Организация отвратительная. Елисейский дворец: грязь, стройка… А в Минске Александр Лукашенко принимал в потрясающем дворце»

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- Меня очень сильно разочаровал Париж, - рассказал он на YouTube. - Я достаточно давно там был последний раз. Это настоящий кошмар. Я уж не говорю о том, что в Париже, грубо говоря, почти не осталось французов. Ужасные пробки, загазованность. Не очень чистый город. В шесть часов вечера в центре Париже негде перекусить. Все закрыто, все не работает. После 23.00-24.00 негде поесть, ничего не работает. В гостиницах только рум-сервис. Организация, на мой взгляд, была отвратительной. Я присутствовал на встрече в Минске, когда встречались Порошенко, Путин, Олланд и Меркель. И принимал президент Беларуси Александр Лукашенко в своем потрясающем президентском дворце. Вот это была организация. Вот это была красота. Вот это было внимание, уважение к членам делегаций, к журналистам, к сопровождающим. В Париже это был полный хаос, лень какая-то, наплевательство. Елисейский дворец: какая-то вокруг грязь, какие-то мостки, какая-то стройка. Все запущенное, затхлое. Такой памятник архитектуры… В общем, буду еще больше гордиться, что живу в Киеве. И буду от этого еще больше счастливым.