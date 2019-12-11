Не довезли: в Полоцке на дорогу упала городская ёлка

Лопнул трос и елка не удержалась на тягаче. Фото% pvestnik.by.

Города Беларуси готовятся к празднику, но не все идет гладко

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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что в Гомеле первыми в республике зажгли новогоднюю ёлку. А еще одну лесную красавицу областному городу подарил речицкий дачник.

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К слову, в Полоцке на роль главной городской елки так же взяли живое дерево. Правда, до почетного места елку без приключений не довезли. Об этом проинформировала belta.by со слов Ольги Шкуратовой, официального представителя УВД Витебского облисполкома.

– ЧП случилось днем 11 декабря, около 14.10 часов. Во время перевозки елка съехала с машины и оказалась на проезжей части. Это произошла из-за порвавшегося троса. На улице Ефросинии Полоцкой из-за «упавшей елки» образовался затор, – пояснили в пресс-службе УВД.

Оперативно лесную красавицу вернули на место рабочие. Сотрудники ГАИ контролировали обстановку на дороге, регулируя движение. Ситуация была устранена спустя всего 20 минут.