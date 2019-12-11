2019-12-11T21:47:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Не довезли: в Полоцке на дорогу упала городская ёлка

Города Беларуси готовятся к празднику, но не все идет гладко
Надежда БУТОВИЧ
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Лопнул трос и елка не удержалась на тягаче. Фото% pvestnik.by.Лопнул трос и елка не удержалась на тягаче. Фото% pvestnik.by.
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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что в Гомеле первыми в республике зажгли новогоднюю ёлку. А еще одну лесную красавицу областному городу подарил речицкий дачник.

Если вы тоже задумались о том, чтобы поставить на Новый 2020 год живую елочку: узнайте, из нашей статьи, где в Минске будут продавать вечнозеленых красавиц по госценам?

К слову, в Полоцке на роль главной городской елки так же взяли живое дерево. Правда, до почетного места елку без приключений не довезли. Об этом проинформировала belta.by со слов Ольги Шкуратовой, официального представителя УВД Витебского облисполкома.

– ЧП случилось днем 11 декабря, около 14.10 часов. Во время перевозки елка съехала с машины и оказалась на проезжей части. Это произошла из-за порвавшегося троса. На улице Ефросинии Полоцкой из-за «упавшей елки» образовался затор, – пояснили в пресс-службе УВД.

Оперативно лесную красавицу вернули на место рабочие. Сотрудники ГАИ контролировали обстановку на дороге, регулируя движение. Ситуация была устранена спустя всего 20 минут.

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