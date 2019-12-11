2019-12-11T22:43:32+03:00
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КП Беларусь

«Юрьевский хоровод» белорусского Полесья включили в список наследия ЮНЕСКО

Обряд сохранился еще с дохристианских времен
Павел МИЦКЕВИЧ
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«Юрьевский хоровод» включили в список ЮНЕСКО. Фото: ok.ru/pogostkray«Юрьевский хоровод» включили в список ЮНЕСКО. Фото: ok.ru/pogostkray
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Элемент «Весенний обряд «Юрьевский хоровод» деревни Погост Житковичского района Гомельской области включен в список ЮНЕСКО. Такое решение принято на 14-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, который проходит на этой неделе (9-12 декабря 2019 года) в Боготе (Колумбия), сообщила в своем Фейсбуке пресс-секретарь Министерства культуры Беларуси Илона Немова.

Обряд сохранился еще с дохристианских времен, когда полешуки чествовали языческого бога плодородия, весны и любви Ярилу. А с приходом христианской веры в обряд интегрировали иконы и другую символику православия. Дату приурочили к празднику святого Георгия.

Женщины украшают каравай "деревом". Фото: ok.ru/pogostkray

Женщины украшают каравай "деревом". Фото: ok.ru/pogostkray

В полной мере «Юрьевский хоровод» сохранили только в деревне Погост. Начинается он с выпекания праздничного каравая-хоровода за день до праздника. 6 мая, на православный праздник святого Георгия (Юрия), наступает время украшать его «деревом», сделанным из веток. Девушки плетут венки, избирают «воеводу» (местного уважаемого сельчанина), который поднимает каравай над столом. Затем женщины кладут хлеб в кадку, посыпанную зерном, крестятся и читают молитву.

Нести икону поручают уважаемому в деревне мужчине. Фото: ok.ru/pogostkray

Нести икону поручают уважаемому в деревне мужчине. Фото: ok.ru/pogostkray

С караваем, иконой Святого Георгия «процессия» выдвигается в поле, проходя через ворота из рушника. Непосредсвенно хоровод водят в поле, прося о хорошем урожае и «задабривая» землю. Звучат песни, в частности, «Ой, выйдем в поле, позовем Бога - отпереть землицу, выпустить росицу...». Затем все возвращаются в деревню - танцы, песни, игры могут продолжаться до утра.

Напомним, в прошлом году в список нематериального наследия ЮНЕСКО внесли католический фест в честь иконы Божьей Матери Матери. Ранее международная организация внесла в этот список обряд «Колядные цари» в деревне Семежево Копыльского района. Кроме того, в Списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО - Беловежская пуща, Мирский замок, дворец Радзивиллов в Несвиже, пять пунктов геодезической Дуги Струве.

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