2019-12-12T08:55:17+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Белнефтехим» в 2020-м получит от России 24 млн тонн нефти

В баланс еще могут внести изменения
Павел МИЦКЕВИЧ
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«Белнефтехим» в 2020-м получит от России 24 млн тонн нефти«Белнефтехим» в 2020-м получит от России 24 млн тонн нефтиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Вечером в среду, 11 декабря, стало известно, сколько «Белнефтехим» в 2020-м получит от России нефти. Это 24 миллиона тонн. Подписание с РФ индикативного нефтяного баланса на следующий год в таком объеме подтвердил «Белнефтехим». Там отметили, что в баланс еще могут внести изменения.

Цифра на следующий год такая же, какой и была в 2019 году. Правда, получает Беларусь лишь 18 млн тонн нефти, а еще 6 млн тонн - «перетамаживаются». Это значит, что экспортные пошлины с данного объема перечисляются в бюджет страны, но реальных поставок сырья в этом объеме нет.

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@kpbel
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