2019-12-12T09:53:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Решил вернуться задним ходом: в ДТП на трассе М1 погибла женщина

Пассажирка была не пристегнута
Павел МИЦКЕВИЧ
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В ДТП на трассе М1 погибла женщина. Фото: МВДВ ДТП на трассе М1 погибла женщина. Фото: МВД
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Вечером в среду, 11 декабря, произошла трагедия на трассе М1 на 361-м километре в направлении Бреста. 50-летний житель Бобруйска на своем «Ниссан Алмера» возвращался домой из аэропорта по навигатору. Однако пропустил нужный выезд с шоссе и попытался вернуться на перекресток задним ходом.

В это время в той же полосе сзади ехал «Фольксваген Пассат», водитель которого не успел среагировать на внезапно изменившую направление движения легковушку и на большой скорости влетел в «Ниссан».

От удара «Фольксваген» отбросило в кювет. В машине ехала семья: муж, жена и дочь, - которые получили травмы и были госпитализированы. А пассажирка «Ниссана» погибла в результате полученных ранений. Беда была в нарушении правил дорожного движения: это не только запрет движения задним ходом на перекрестке, женщина ехала на переднем пассажирском месте, не пристегнувшись ремнем безопасности.

Оба водителя были трезвыми, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

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