2019-12-12T09:49:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Ольманские болота тонут в мусоре: волонтеров приглашают на уборку

Много мусора в заказнике оставляют за собой сборщики ягод, разбивая там лагеря
Павел МИЦКЕВИЧ
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Ольманские болота тонут в мусоре. Фото: АПБОльманские болота тонут в мусоре. Фото: АПБ
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Ольманские болота утопают в мусоре из-за сборщиков ягод. Часто сельчане из близлежащих деревень, чтобы собрать больше ягод, не уходят на ночь домой, а разбивают здесь стоянки: жгут костры, валят лес, роют полевые ванные и оставляют неразлагаемый мусор. Помочь Полесскому лесхозу убрать за сборщиками ягод на Ольманских болотах решили волонтеры «Аховы птушак Бацькаўшчыны». Подключиться к очень нужной работе приглашают всех желающих.

- Во время экспедиций в заказники «Ольманские болота» и «Старый Жаден» минувшей осенью и в начале зимы специалисты по охране природы обнаружили новые стихийные лагеря ягодников, устроенные без всякой оглядки на предупреждения и запреты. С окончанием ягодного сезона лагеря никуда не исчезли, только люди ушли. На оставленных полянах настоящие свалки - пластиковые бутылки и прочая упаковка, смешанная с пеплом от костров, соседствует с поваленными деревьями (порой и незаконно спиленными) и полевыми ванными, - описывают картину в организации.

Волонтеры АПБ отправятся из Минска в Туров в пятницу, 13 декабря, чтобы в субботу пройти по оставленным незаконным стоянкам сборщиков на территории Ольманских болот.

- Попасть в самые недра заказника самостоятельно довольно затруднительно. Обычные легковые автомобили там не в ходу, поэтому нас повезут на спецтранспорте, - предупредили организаторы.

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