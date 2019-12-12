«Взял продукты и ушел из дома». Милиция нашла пропавшего 6-классника

С мальчиком все хорошо, УВД благодарит всех, кто помогал в розыске

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Исчезнувшего 11-летнего Дениса Казюка, который в среду днем ушел из дома, нашли сотрудники милиции. С мальчиком все хорошо. УВД Минского облисполкома благодарит всех, кто оказывал помощь в розыске Дениса.

Ранее сообщалось, что в деревне Уша Березинского района учащийся 6-го класса ушел из дома. Ребенок взял с собой деньги в сумме около 100 рублей и пакет с продуктами. В инциденте разбирается милиция.