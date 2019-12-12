МАРТ отмечает замедление роста цен на продовольствие

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О ценовой ситуации на потребительском рынке в ноябре рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. По данным МАРТ, в ноябре прирост потребительских цен к октябрю составил 0,2%, а к декабрю 2018 года - 4,2%.

- В годовом выражении инфляция замедлилась до целевого параметра и составила 5%, - констатируют в министерстве. - По сравнению с предыдущим месяцем годовая инфляция в большей степени уменьшилась за счет сокращения влияния цен на продовольственные товары на 0,3 процентного пункта.

В МАРТ отмечают, что в ноябре продолжилось замедление роста цен на мясные продукты и хлебобулочные изделия. Значительное снижение интенсивности роста цен отмечается также на плодоовощную продукцию. В то же время на рынке по сезону дорожают яблоки, виноград, помидоры, огурцы, перцы.

Кроме того, снизились цены на многие промтовары: парфюмерию, косметику, моющие средства, обувь.

А вот цены на табачные изделия и алкоголь немного возросли. Также повысились тарифы на отопление.