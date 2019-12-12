На пожаре в психбольнице в Сморгонском районе погибли два пациента

Изменить размер текста: A A

В Сморгонском районе на пожаре в психиатрической больнице «Жодишки» погиб 66-летний пациент, 80-летняя женщина скончалась в медучреждении. Трагедия произошла рано утром в четверг, 12 декабря. В райотдел по ЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Жодишки. По предварительной информации, огонь начал распространяться из-за возгорания телевизора в местной психбольнице в фойе на втором этаже.

Прибывшие спасатели наблюдали такую картину: плотный дым заполнил коридор и помещения диспансера. До приезда сотрудников МЧС работники больницы успели эвакуировать 51 пациента. Но это оказались не все, кто был в здании. При проведении разведки спасатели нашли погибшего 66-летнего мужчину, находившегося на излечении.

Пожарные обнаружили в задымленном помещении еще одного человека - 80-летнюю женщину. Она была еще жива, ее вынесли на свежий воздух и передали медикам, однако через несколько часов бабушка скончалась в больнице.

Эвакуированные люди временно размещены в соседнем здании, уточнили в Гродненском областном УМЧС. Обстоятельства происшествия устанавливаются прибывшей следственно-оперативной группой.