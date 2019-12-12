2019-12-12T12:59:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На пожаре в психбольнице в Сморгонском районе погибли два пациента

В фойе диспансера загорелся телевизор
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
На пожаре в психбольнице погибли два пациента. Фото: МЧСНа пожаре в психбольнице погибли два пациента. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

В Сморгонском районе на пожаре в психиатрической больнице «Жодишки» погиб 66-летний пациент, 80-летняя женщина скончалась в медучреждении. Трагедия произошла рано утром в четверг, 12 декабря. В райотдел по ЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Жодишки. По предварительной информации, огонь начал распространяться из-за возгорания телевизора в местной психбольнице в фойе на втором этаже.

Прибывшие спасатели наблюдали такую картину: плотный дым заполнил коридор и помещения диспансера. До приезда сотрудников МЧС работники больницы успели эвакуировать 51 пациента. Но это оказались не все, кто был в здании. При проведении разведки спасатели нашли погибшего 66-летнего мужчину, находившегося на излечении.

Пожарные обнаружили в задымленном помещении еще одного человека - 80-летнюю женщину. Она была еще жива, ее вынесли на свежий воздух и передали медикам, однако через несколько часов бабушка скончалась в больнице.

Эвакуированные люди временно размещены в соседнем здании, уточнили в Гродненском областном УМЧС. Обстоятельства происшествия устанавливаются прибывшей следственно-оперативной группой.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Обладала уникальной способностью убеждать людей». Жительница Копыля обманула на 200 тыс. долларов
Из-за задымления из белоозерской школы эвакуировано 766 человек
Морозы отменяются: на Новый год прогнозируют теплую погоду
Лукашенко пригласили во Вьетнам
МАРТ отмечает замедление роста цен на продовольствие
«Взял продукты и ушел из дома». Милиция нашла пропавшего 6-классника
Ольманские болота тонут в мусоре: волонтеров приглашают на уборку
Решил вернуться задним ходом: в ДТП на трассе М1 погибла женщина
«Белнефтехим» в 2020-м получит от России 24 млн тонн нефти
«Юрьевский хоровод» белорусского Полесья включили в Список наследия ЮНЕСКО
Не довезли: в Полоцке на дорогу упала городская ёлка
Гордон - о переговорах в Париже: «Организация отвратительная. Елисейский дворец: грязь, стройка… А в Минске Александр Лукашенко принимал в потрясающем дворце»
В Минске безбилетница распылила в лицо контролеру газовый баллончик. А ведь проезд в столице еще не дорожал!
Вы когда-нибудь видели гранату Первой мировой? А сельчанин из Барановичей выкопал ее дома
В Столбцах мужчина дотла спалил машину ухажера бывшей супруги
В Минске на улице Притыцкого найден повешенным 29-летний парень
Лобовое ДТП под Ляховичами: три человека госпитализированы
Time назвал человека года: это Грета Тунберг
Сбежавшего солдата нашли в Лепеле
Новогодние елки по госценам в Минске будут продавать только в двух местах
Под Лепелем из военной части сбежал солдат
Лукашенко уволил Русого с должности помощника президента по Могилевской области