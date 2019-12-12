2019-12-12T12:27:26+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко пригласили во Вьетнам

Глава Национального собрания Вьетнама назвала Беларусь очень красивой
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко снова пригласили во Вьетнам. Фото: пресс-служба президентаЛукашенко снова пригласили во Вьетнам. Фото: пресс-служба президента
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На встрече с главой Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган президент Беларуси получил приглашение посетить Вьетнам. Встреча проходила в Минске 12 декабря, обсуждалось развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. Связи Беларуси и Вьетнама Александр Лукашенко назвал очень добрыми.

- Они основаны на хорошей истории наших государств, которая может быть гордостью любых государств и базой для развития отношений, - цитирует президента Беларуси его пресс-служба.

По словам Лукашенко, у двух стран «весьма хорошие позиции, и по повестке дня международных отношений они абсолютно совпадают».

Гостья назвала Беларусь очень красивой, сказала, что рада визиту, и передала приглашение от своего президента, который снова ждет Лукашенко во Вьетнаме.

Белорусский президент был там четыре года назад. Тогда по итогам переговоров лидеры стран подписали ряд двусторонних документов. А в 2017 году в Минске встречали президента Вьетнама.

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