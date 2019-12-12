2019-12-12T13:38:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Морозы отменяются: на Новый год прогнозируют теплую погоду

Судя по всему, снегом декабрь так и не порадует
Павел МИЦКЕВИЧ
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На Новый год прогнозируют теплую погодуНа Новый год прогнозируют теплую погодуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На прошлой неделе подбросили новость: на Новый год в Беларуси ожидается до минус 30 градусов! Однако сейчас долгосрочный прогноз синоптики изменили. Лютых морозов уже не обещают. По информации основных ресурсов прогноза погоды, в Беларуси 31 декабря ожидается от плюс 1 до минус 2 градусов. Снегом декабрь вроде как не порадует: больших осадков не ожидается, максимум - мокрый снег с дождем.

А вот с началом нового года, в первых числах января, морозы начнут крепчать, прогнозируют службы прогноза погоды - до минус 6 градусов днем и до минус 12 в ночные часы. Но тоже без существенных осадков.

А в ближайшие дни погода в Беларуси почти не изменится. По официальным данным Белгидромета, выходные и начало следующей недели будут с плюсовой температурой (до 7 градусов тепла днем по югу страны), серым облачным небом и дождями.

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