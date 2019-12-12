2019-12-12T13:50:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из-за задымления из белоозерской школы эвакуировано 766 человек

Прибывшие спасатели обнаружили незначительное задымление в районе электрощитовой
Павел МИЦКЕВИЧ
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Из-за задымления в электрощитовой эвакуировали школу. Фото: МЧСИз-за задымления в электрощитовой эвакуировали школу. Фото: МЧС
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Уроки в белоозерской школе утром 12 декабря сорвало небольшое задымление. Учителя решили не рисковать и эвакуировать учебное заведение. О пожаре сообщили в местный райотдел по ЧС. Звонок о задымлении на первом этаже четырехэтажного здания поступил от замдиректора.

Прибывшие спасатели обнаружили незначительное задымление на первом этаже школы в районе электрощитовой, сообщает Брестское областное УМЧС.

По предварительной информации, задымление возникло из-за тления электропроводки в электрощитовой без последующего горения. Тушить пожар не пришлось - здание школы отключили от подстанции.

Всего из-за задымления эвакуировали 766 человек, из них почти все ученики, а около сорока человек - администрация, преподавательский и обслуживающий состав школы.

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