«Обладала уникальной способностью убеждать людей». Жительница Копыля обманула на 200 тыс. долларов

Деньги первых кредиторов женщина потратила, а чтобы вернуть долги искала новых «клиентов»

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32-летняя жительница Копыля подозревается в масштабном мошенничестве, совершенном по принципу финансовой пирамиды. Женщина обманула людей почти на 400 тыс. рублей. Сейчас ей занимается следствие.

- Женщина обладала уникальной способностью убеждать людей, - цитирует замначальника Копыльского РОВД Владимира Рудаковского сайт МВД. - Представляясь успешным предпринимателем в сфере строительства, она предлагала жителям района вложиться в развитие бизнеса, связанного с утеплением трубопроводов.

Все что просила «бизнесмен» - одолжить определенную сумму под выгодный процент. Однако никой стройки на саом деле не было. Деньги первых кредиторов женщина потратила, а чтобы вернуть долги искала новых «клиентов».

В результате несколько жителей райцентра лишились в общем 160 тыс. долларов, 18 тыс. евро и 510 тыс. российских рублей.

Интересно, что раньше женщину судили за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. А сейчас ищут других возможных потерпевших от «коммерсантки».