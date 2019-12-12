2019-12-12T15:34:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин продал авто за сувенирные доллары

Милиция нашла мошенника - он объяснил содеянное тяжелым материальным положением
Павел МИЦКЕВИЧ
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Парня будут судить за мошенничествоПарня будут судить за мошенничествоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске раскрыли мошенничество, о котором заявил 34-летний житель столицы. Он продал автомобиль другому минчанину за сувенирные доллары.

Дело было так. В начале года потерпевший купил легковушку Volkswagen Jetta у молодого человека по объявлению в интернете. Но на протяжении года мужчина так и не успел оформить на себя покупку. И вот бывший владелец автомобиля обратился к минчанину с просьбой выкупить машину обратно. Тот согласился. Во время встречи бывший владелец забрал авто назад и передал потерпевшему 350 долларов. Только потом мужчина выяснил, что полученные доллары - сувенирные, рассказали в ГУВД.

Милиция нашла мошенника - им оказался 21-летний минчанин, ранее не судимый. Молодой человек сознался в содеянном и объяснил свое преступление тяжелым материальным положением. Сейчас парня ждет суд. За мошенничество подозреваемому грозят исправительные работы, штраф, ограничение или лишение свободы.

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