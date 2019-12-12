Минчанин продал авто за сувенирные доллары

Изменить размер текста: A A

В Минске раскрыли мошенничество, о котором заявил 34-летний житель столицы. Он продал автомобиль другому минчанину за сувенирные доллары.

Дело было так. В начале года потерпевший купил легковушку Volkswagen Jetta у молодого человека по объявлению в интернете. Но на протяжении года мужчина так и не успел оформить на себя покупку. И вот бывший владелец автомобиля обратился к минчанину с просьбой выкупить машину обратно. Тот согласился. Во время встречи бывший владелец забрал авто назад и передал потерпевшему 350 долларов. Только потом мужчина выяснил, что полученные доллары - сувенирные, рассказали в ГУВД.

Милиция нашла мошенника - им оказался 21-летний минчанин, ранее не судимый. Молодой человек сознался в содеянном и объяснил свое преступление тяжелым материальным положением. Сейчас парня ждет суд. За мошенничество подозреваемому грозят исправительные работы, штраф, ограничение или лишение свободы.