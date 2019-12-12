Беларусь рассчитывает до конца года решить вопрос о компенсации за грязную нефть

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Беларусь рассчитывает до конца года решить вопрос о компенсации России за поставленную грязную нефть, заявил 12 декабря глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

В то же время потери страны от недопрокачки сырья по нефтепроводу «Дружба» из-за ситуации с загрязненной нефтью предлагается учесть в тарифах на транзит нефти, отметил председатель концерна.

Говоря о планах на 2020 год, Рыбаков подчеркнул, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке готовы переработать 24 млн тонн российской нефти, о которых неделю назад было заявлено при подписании с РФ индикативного нефтяного баланса на следующий год.

- На данный момент максимально возможный объем, который мы можем забрать на переработку, - 24 млн тонн. Белорусские заводы уже давно в состоянии переработать такой объем, - цитирует Рыбакова belta.by.