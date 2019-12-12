2019-12-12T17:53:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Украине задержаны подозреваемые в убийстве Павла Шеремета

По словам главы МВД, в деле идут активные следственные действия
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Украине задержаны подозреваемые в убийстве Павла ШереметаВ Украине задержаны подозреваемые в убийстве Павла ШереметаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Вечером 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета, который в последние годы жил и работал в Киеве.

- Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу! - написал Аваков на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в деле об убийстве Шеремета идут активные следственные действия, «суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения». Также глава МВД объявил о срочном брифинге, на котором пообещал предоставить всю возможную информацию о ходе расследования.

Ранее президент Владимир Зеленский дал срок для раскрытия дела об убийстве Шеремета, в противном случае пообещал снять руководство МВД.

В то же время украинский музыкант Андрей Антоненко заявил, что ему предъявили подозрение в убийстве журналиста Шеремета.

- Мне предъявляют убийство Шеремета. Прям сейчас. Во дворе моем, - написал Антоненко в своем Фейсбуке и попросил о помощи.

Напомним, Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства месть за профессиональную деятельность журналиста.

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