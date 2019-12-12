В Пинске подростки нашли на улице карточку и потратили на шопинг 400 рублей

Подростки нашли чужие карточки на улице и пошли за покупками. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В милицию обратилась 51-летняя жительница райцентра на Брестчине. Женщина сама не заметила, как потеряла банковскую карту, но от банка стали одна за другой приходить СМС о снятиях со счета. О преступлении проинформировали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Потерпевшая обратилась к правоохранителям. Вскоре выяснилось, что платежи совершались в различных ТЦ и торговых объектах города. Ущерб превысил 400 белорусских рублей.

– Благодаря записям камер видеонаблюдения оперативники установили злоумышленников. Ими оказались две не достигшие 18 лет жительницы Пинска. Девушки сказали, что просто нашли на улице карточку и решили пойти на шопинг за чужой счет, – проинформировали в УВД.

С похожим заявлением в милицию обратился еще один пинчанин. Мужчина потерял карточку, но заблокировал ее только на следующий день.

– Сотрудникам группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий удалось выяснить, бесконтактную карточку потерпевшего использовали единожды, совершив в магазине покупку на сумму примерно 60 рублей. Удалось остановить и вора: оказалось, что покупки с чужим "пластиком" совершила 16-летняя девушка, – пояснили в пресс-службе.

Действия несовершеннолетних получат правовую оценку.