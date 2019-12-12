2019-12-12T19:00:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пуховичском районе спасатели вывели из огня ребенка и двух взрослых

Пожар случился в общежитии в поселке
Надежда БУТОВИЧ
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Загорелось имущество в комнате на 3 этаже общежития. Фото: МЧС.Загорелось имущество в комнате на 3 этаже общежития. Фото: МЧС.
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О ЧП в четырехэтажном общежитии поселка Дружный Пухивичского района стало известно в областном УМЧС молниеносно – сработала система автоматического оповещения, которая так и называется «Молния». Сигнал поступил спасателям около 15.37 часов в четверг, 12 декабря. На место незамедлительно выбыло подразделение местного МЧС.

– Прибывшие по вызову спасатели обнаружили возгорание в одной из комнат на третьем этаже общежития. В горящем помещении находились люди. На двух взрослых и одного ребенка были надеты спецкапюшоны для спасаемых, они были выведены из огня. Совместно с администрацией были также эвакуированы все жильцы общежития. К счастью, никто не пострадал, – проинформировали о происшествии в пресс-службе УМЧС Минской области.

Пожарными было оперативно локализовано и ликвидировано возгорание. Причина пожара пока не установлена.

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