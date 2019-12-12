В интернете появилась пародия на фильм «Марсианин» с Лукашенко в «главной роли»

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Deepfake в сети набирает обороты. Технология, которую можно расшифровать как «глубинная подделка» все чаще используется по всему миру. Правда, пригоден такой видеоконтент разве что для розыгрышей. В Китае и вовсе сочли публикации видео-подделок с заменой лиц героев – уголовно наказуемым деянием. Правда, перед этим в Поднебесной применение deepfake приобрело прямо-таки стихийный характер.

Тем не менее, остальной мир продолжает увлекаться новой технологией. Особо удачливые пародии набирают миллионы просмотров на YouTube. На этой площадке существуют уже десятки каналов, где подобные видео-шалости составляют львиную долю контента.

Подобное видео создали и опубликовали недавно и на канале MR DeepFace. В коротком ролике из фильма «Марсианин» главную роль «исполняет» уже… Александр Лукашенко. Как и персонаж Мэтта Деймона, «фейковый» глава Беларуси вынужден делить запас картофеля на солы (Прим.: дни на Марсе), выращивать картофель на марсианской почве и питаться картошкой: «жаль кетчуп закончился семь дней назад». В конце ролика – реальное видео с выступления Лукашенко в 2014 году, когда президент говорил о здоровом питании и раскритиковал привычку есть мясо с «бульбой», а потом ложиться спать. На момент написания статьи клип посмотрели около 4 тысяч человек.

Кроме того, этот же пользователь интегрировал образ президента Беларуси в клип на песню Егора Крида «Сердцеедка». Этот ролик также подвергся переозвучке, вместо сердцеедки главный герой воспевает картошку: «Для меня картошка – это хлеб второй, ну-ка ложечку за батьку, скушай дорогой!».