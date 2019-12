В интернете появилась пародия на фильм «Марсианин» с Лукашенко в «главной роли»

Deepfake в сети набирает обороты. Технология, которую можно расшифровать как «глубинная подделка» все чаще используется по всему миру. Правда, пригоден такой видеоконтент разве что для розыгрышей. В Китае и вовсе сочли публикации видео-подделок с заменой лиц героев – уголовно наказуемым деянием. Правда, перед этим в Поднебесной применение deepfake приобрело прямо-таки стихийный характер.

Тем не менее, остальной мир продолжает увлекаться новой технологией. Особо удачливые пародии набирают миллионы просмотров на YouTube. На этой площадке существуют уже десятки каналов, где подобные видео-шалости составляют львиную долю контента.

Подобное видео создали и опубликовали недавно и на канале MR DeepFace. В коротком ролике из фильма «Марсианин» главную роль «исполняет» уже… Александр Лукашенко. Как и персонаж Мэтта Деймона, «фейковый» глава Беларуси вынужден делить запас картофеля на солы (Прим.: дни на Марсе), выращивать картофель на марсианской почве и питаться картошкой: «жаль кетчуп закончился семь дней назад». В конце ролика – реальное видео с выступления Лукашенко в 2014 году, когда президент говорил о здоровом питании и раскритиковал привычку есть мясо с «бульбой», а потом ложиться спать. На момент написания статьи клип посмотрели около 4 тысяч человек.

Кроме того, этот же пользователь интегрировал образ президента Беларуси в клип на песню Егора Крида «Сердцеедка». Этот ролик также подвергся переозвучке, вместо сердцеедки главный герой воспевает картошку: «Для меня картошка – это хлеб второй, ну-ка ложечку за батьку, скушай дорогой!».

Лукашенко на Марсе сажает картошку Lukashenko Deepface.Больше работ есть тут t.me/deepnude https://t-do.ru/deepnude Бесплатный бот на нейросети Deepnude Telegram https://clck.ru/KrfKe РОЛИК СОЗДАН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И НЕ СТАВИТ ЗАДАЧИ ОСКОРБИТЬ, УНИЗИТЬ ИЛИ ПРИЗВАТЬ К ЧЕМУ-ЛИБО!!! МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА ДОБРОСОВЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ YouTube И НЕ НАРУШАЮТ ПРИНЦИПОВ СООБЩЕСТВА ! DISCLAIMER: No copyright is claimed in this video and to the extent that material may appear to be infringed, I assert that such alleged infringement is permissible under fair use principles in U.S. copyright laws. If you believe material has been used in an unauthorized manner, please contact the poster. Credit and special thanks to: https://github.com/iperov/DeepFaceLab