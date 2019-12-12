2019-12-12T20:13:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бобруйске мужчина на Renault сбил на «зебре» маму с 6-летней девочкой

Женщина не пострадала, а вот ребенок в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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В ДТП с "Рено" пострадала 6-летняя девочка-пешеход. Фото: УВД Могилевского облисполкома.В ДТП с "Рено" пострадала 6-летняя девочка-пешеход. Фото: УВД Могилевского облисполкома.
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Серьезное ДТП произошло в райцентре Могилевщины в четверг, 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе УВД областного исполкома.

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов зафиксировано в утром в Бобруйске. Здесь около 07.00 часов на улице Парковая рядом с 64 домом под колеса легковушки попали два человека.

– Мама с шестилетней дочкой переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот же момент по дороге проезжал мужчина на «Рено». Водитель не пропустил пешеходов, произошел наезд, – пояснили в УВД.

В аварии сильно пострадала девочка, ее с различными по тяжести травмами доставили в ближайшую больницу.

Предварительно сообщается, что водитель легковушки был в трезвом состоянии, авто исправно и на зимней резине. Правоохранителям предстоит установить точные обстоятельства произошедшего ДТП, проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

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