В Бобруйске мужчина на Renault сбил на «зебре» маму с 6-летней девочкой

Женщина не пострадала, а вот ребенок в больнице

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Серьезное ДТП произошло в райцентре Могилевщины в четверг, 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе УВД областного исполкома.

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов зафиксировано в утром в Бобруйске. Здесь около 07.00 часов на улице Парковая рядом с 64 домом под колеса легковушки попали два человека.

– Мама с шестилетней дочкой переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот же момент по дороге проезжал мужчина на «Рено». Водитель не пропустил пешеходов, произошел наезд, – пояснили в УВД.

В аварии сильно пострадала девочка, ее с различными по тяжести травмами доставили в ближайшую больницу.

Предварительно сообщается, что водитель легковушки был в трезвом состоянии, авто исправно и на зимней резине. Правоохранителям предстоит установить точные обстоятельства произошедшего ДТП, проводится проверка, назначен ряд экспертиз.