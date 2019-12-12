Базовая величина в Беларуси может вырасти до 27 рублей

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Сразу на полтора белорусских рубля может увеличиться базовая величина в Беларуси. Об этом belta.by проинформировали в пресс-службе Министерства финансов.

Проект постановления о росте базовой, уточнили в Минфине, уже направлен для рассмотрения в белорусский Совмин. В ведомстве напомнили, что обычно правительство утверждает изменение базовой величины с 1 января. Не исключено, что так же произойдет и в этот раз.

Много ли это – рост базовой сразу на 1,5 белрубля? В принципе, это не больше единовременного увеличения двух предыдущих лет. Так в 2017 году базовая подросла на 1,5 рубля и достигла 24,5 белорусского рубля. А в 2019 году значение базовой увеличилось на рубль – до 25,5 в «белорусской валюте».

Если в Совмине утвердят эту инициативу, то в Беларуси с начала 2020 года подрастет ряд пособий (Прим.: в том числе, по безработице), стипендии (Прим.: так же и для безработных, которые учатся от Центров занятости), размеры налогов и сборов, штрафы, пошлины и другие выплаты.