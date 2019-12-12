2019-12-12T21:13:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столине кассирша автовокзала гналась за преступником, укравшим ящик с пожертвованиями

Злоумышленника нашли правоохранители, он уже распихивал украденную мелочь по карманам
Надежда БУТОВИЧ
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Житель Столинщины не первый раз попался на краже ящиков для пожертвований. Фото: УВД Брестского облисполкома.Житель Столинщины не первый раз попался на краже ящиков для пожертвований. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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На днях в столинскую милицию обратилась кассир местного автовокзала. Женщина заявила о краже, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Как выяснилось, в этот день в кассу автовокзала обратился мужчина, купил билет и, едва сотрудница вокзала отвернулась, схватил с подоконника ящик с пожертвованиями и побежал прочь. Неравнодушные пассажиры указали кассиру на кражу, женщина погналась за злоумышленником, требовала его остановиться и вернуть пожертвования, но не догнала.

– После звонка в милицию правоохранителям стали известны приметы преступника, начались его поиски. Вскоре вора обнаружили, похожий на его мужчина скрывался на городском вещевом рынке, по карманам он распихивал добычу, а в пакете лежал спрятанный ящик для пожертвований, – прокомментировали в пресс-службе.

Украденные средства, пожертвованные столинцами на строительство храма, превысили 100 белорусских рублей. Действия фигуранта отправлены на правовую оценку. Вором оказался 43-летний сельчанин из Столинского района, ранее он уже совершал такие же беспринципные хищения.

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